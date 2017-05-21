В Госдуме слова Transparency о Поклонской назвали «шантажом депутата»

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев расценил как «шантаж депутата» заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова в связи с предложением депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Об этом сообщает в воскресенье «Интерфакс».

Ранее Поклонская, которая возглавляет комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

«Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», - заявила она в интервью RNS, добавив, что, ФБК и Transparency International «могут угрожать спокойствию и благополучию страны».

Шуманов прокомментировал это заявление в социальной сети Facebook, отметив, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Васильев в свою очередь парировал, что «такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж». Он указал, что, если у депутата есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, так как это входит в его полномочия, которые защищены законом России, пишет «РИА Новости».