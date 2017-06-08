Госдуме предлагают ужесточить наказание за махинации с избирательными бюллетенями

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Пакет документов опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект предлагает наказывать штрафом от 100 000 до 300 000 руб. либо лишением свободы до четырех лет за выдачу бюллетеней гражданину для голосования за другого избирателя или для того, чтобы человек мог проголосовать два раза в ходе одних выборов.

Получение избирателем в избирательной комиссии бюллетеней для того, чтобы проголосовать вместо другого избирателя или для повторного голосования в одних выборах, предлагается наказывать штрафом от 200 000 до 500 000 руб. либо лишением свободы до четырех лет.

Если эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, то наказание предлагается установить в виде штрафа от 100 000 до 300 000 руб. либо в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Законопроект получил положительные отзывы правительства и Верховного суда.