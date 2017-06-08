Центризбирком возьмет на себя учебу и рекламу

Центризбирком может ликвидировать организацию, отвечающую за обучение членов избиркомов и изготовление предвыборных роликов Е. Разумный / Ведомости

Геннадий Шайхуллин, полгода назад возглавивший Российский центр обучения избирательным технологиям ­(РЦОИТ) при Центризбиркоме, подал в отставку по собственному желанию, подтвердила в среду пресс-служба ЦИК. Причины отставки там не комментируют, но, по словам собеседника «Ведомостей» в комиссии, она связана с результатами финансовой проверки деятельности ­РЦОИТа. Сам Шайхуллин сказал «Ведомостям», что готов обсуждать причины свой отставки после того, как ЦИК примет официальное решение (как ожидается, это произойдет на заседании комиссии в пятницу).

РЦОИТ – федеральное казенное предприятие, учрежденное для обучения организаторов выборов и популяризации электоральных процедур. Именно РЦОИТ уполномочен расходовать деньги, выделенные на соответствующие цели, его план мероприятий на 2017 г. оценивается в 30,9 млн руб.

Дорогая явка 8461600 рублей готов был заплатить РЦОИТ за изготовление информационно-разъяснительных материалов, направленных на повышение активности на выборах различных социальных групп избирателей

Шайхуллин уже третий уволенный руководитель РЦОИТа за последний год. В июне 2016 г. этот пост покинул Александр Иванченко, возглавивший центр в 2007 г. по приглашению тогдашнего председателя ЦИК Владимира Чурова. Элла Памфилова, сменившая Чурова в марте 2016 г., тогда дала понять, что к работе РЦОИТа имеются серьезные претензии, назвав ситуацию там «абсолютно запущенной». Заменившая Иванченко Ирина Верзилина (до мая 2016 г. она возглавляла избирком Кировской области) проработала всего полгода – в январе 2017 г. ее место занял Шайхуллин, руководивший до этого избиркомом Волгоградской области.

Предполагалось, что в следующие три месяца новый руководитель РЦОИТа представит концепцию освещения президентских выборов 2018 г. Но концепция не утверждена до сих пор – в конце марта РЦОИТу даже пришлось из-за ее отсутствия отменять объявленный было конкурс на изготовление информационно-разъяснительных аудио-, видео- и инфографических материалов к выборам президента – 2018 (см. врез).

Собеседник «Ведомостей» в ЦИК не исключает, что нового руководителя центра искать уже не будут: РЦОИТ просто расформируют, а его функции возьмет на себя одно из подразделений аппарата. «По крайней мере, дано поручение этот вопрос проработать», – говорит он. Никаких решений пока не принято, в данный момент РЦОИТ продолжает работать, уточняет другой человек в комиссии.

«Лично я работу РЦОИТа оцениваю как очень слабую, особенно с учетом тех ресурсов, которыми располагает эта организация», – признается сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. По его словам, центр формально отвечал за обучение членов комиссий, но, очевидно, не успевал идти в ногу со временем – некоторые региональные избиркомы даже начали самостоятельно разрабатывать программы обучения персонала. Сейчас ценность этой организации чисто символическая, замечает Мельконьянц, – нужно либо ставить вопрос о серьезной реформе РЦОИТа, либо действительно передавать его функции в аппарат ЦИК, тем более что тот уже взял часть этой работы на себя.