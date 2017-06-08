Каталония грозит назначить новую дату референдума о независимости

В пятницу правительство провинции Каталония назначит дату проведения референдума о независимости от Испании, сообщает Reuters. Это объявил пресс-секретарь руководителя Женералитета автономии Карлоса Пудчемонта. По его словам, ориентировочно референдум может состояться после этого лета. В Мадриде заявляют, что голосование будет незаконным и антиконституционным.

Если дата будет объявлена, за этим последуют новые судебные разбирательства, заявил источник Reuters в правительстве Испании. Он не исключает, что накал страстей достигнет максимума на региональных выборах в Каталонии.

Статья 155 Конституции Испании дает центральному правительству право прямого вмешательства в действия администрации Каталонии, в том числе заставить его отменить референдум и подчиниться законам. У Мадрида есть законная возможность отправить в провинцию дополнительные силы полиции или приостановить полномочия администрации автономии. Как сообщает Reuters, эта возможность рассматривается только как крайняя мера.

Каталония, как и другие 16 автономных регионов Испании, имеет право самостоятельно распоряжаться расходами бюджета на образование и здравоохранение. Однако в регионе недовольны устройством системы бюджетных трансферов, из-за которого Мадрид забирает из бюджета провинции больше, чем возвращает, и хотят независимости. В период экономического спада поддержка сепаратистов в Каталонии усилилась, осенью 2014 г. Конституционный суд Испании по запросу Мадрида запретил проведение референдума о независимости. Сейчас, с возвращением экономики к росту, стремление каталонцев к независимости пошло на спад. По последним опросам, отделение от Испании поддерживают 44,3% населения Каталонии, но все же большинство поддерживает проведение референдума о независимости.

В ноябре 2014 г. после судебного запрета референдума сепаратисты провели символическое голосование за независимость. При низкой явке - проголосовать пришли 2,25 млн из 5,4 млн избирателей - за независимость региона проголосовали более 80% каталонцев.