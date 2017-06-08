Македония может сменить название ради НАТО

Североатлантический альянс планирует до весны 2018 г. принять в свой состав бывшую югославскую Республику Македонию, рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в НАТО.

Ради вступления в альянс Македония готова пойти на переименование страны. Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция — Афины требуют от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

По словам Заева, есть два пути: или решение проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме. Македония присоединились к так называемому Плану действий по подготовке к членству в НАТО (Membership Action Plan) в 2009 г.

По мнению Греции, название «Македония» отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. При этом Афины не возражают, если слово «Македония» будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну «Бывшая югославская Республика Македония», под таким названием страна входит и в ООН.