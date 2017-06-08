Патриарх Кирилл: 200 новых храмов для Москвы мало

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что 200 новых храмов не смогут вместить всех верующих столицы. «Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет», - сказал он в четверг на аудиенции с главами дипломатических миссий стран Латинской Америки в Москве. Патриарх рассказал, что в рамках «программы-200» в столице уже открыли 40 храмов.

«Программа-200» стартовала в 2010 г. Ее идея принадлежала самому патриарху Кириллу, указавшему, что плотность храмов в Москве (в расчете на количество православных) наименьшая среди регионов России.

«Программа-200» изначально предусматривала строительство 200 храмов в спальных районах города, значительно удаленных от центра. После присоединения к Москве новых территорий советник мэра Москвы и патриарха, куратор программы Владимир Ресин говорил, что нужно будет построить 350 церквей.

В сентябре прошлого года патриарх Кирилл сказал, что строящиеся по «программе-200» храмы должны вмещать не менее 500 человек, поскольку «небольшие и маленькие храмы вместимостью 200-300 человек не отвечают требованиям такого мегаполиса, как Москва». В апреле этого года Ресин заявил, что «будущие объекты должны вмещать как минимум тысячу прихожан».

На севере Москвы уже не первый год продолжается конфликт местных жителей и православных активистов из-за строительства церкви в парке «Торфянка».