Арестован один из учредителей саентологической церкви Петербурга

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу до 5 августа одного из учредителей саентологической церкви - Ивана Мацицкого. Он является фигурантом уголовного дела о разжигании ненависти и незаконном предпринимательстве членов религиозной группы. Ранее суд арестовал еще трех фигурантов этого дела: Анастасию Терентьеву, Сахиба Алиева и Галину Шуринову.

Как отмечает «Интерфакс», Мацицкий – один из трех учредителей религиозной группы «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга». Вместе с ним основателями организации называют Надежду Щемелеву и Галину Шуринову. В пятницу планируется избрание меры пресечения для последней задержанной на данный момент - Констанции Есаулковой.

По данным ФСБ, с января 2013 г. по 21 июня 2016 г. саентологическая церковь получила более 276 млн руб. за реализацию саентологических программ.

По версии следствия, экстремистская составляющая в деятельности саентологов заключается в унижении достоинства людей, которые выходят из лона этой церкви. Данную категорию людей члены саентологический общины определяют как «лица, доставляющие неприятности». Следователь упомянул, что одной из мер давления на таких людей является издание этических приказов внутри организации.