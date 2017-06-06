Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Саентологическую церковь Санкт-Петербурга

Сотрудники ФСБ пришли 6 июня с обысками в офис Саентологической церкви Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Обыски ведутся на седьмом этаже дома № 3 по улице Бабушкина, уточняет «Фонтанка». В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти это ТАСС и «Интерфаксу» подтвердили и добавили, что обыски проводятся по уголовному делу, возбужденному по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды» и «Организация экстремистского сообщества».

В марте 2017 г. ФСБ уже провела обыски в Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии в Подмосковье по делу о незаконной предпринимательской деятельности Саентологической церкви Санкт-Петербурга. Тогда в УФСБ говорили, что поводом для возбуждения дела стали многомиллионные заработки петербургской общины на продаже новым адептам просветительских программ. Поэтому спецслужба заподозрила организацию в теневом предпринимательстве и уходе от уплаты налогов, напоминает «Интерфакс». Обыски по этому делу также проводились летом 2016 г.