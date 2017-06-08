Суд продлил арест бывшего главы Марий Эл Маркелова до 12 сентября

Басманный суд Москвы продлил до 12 сентября арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 млн руб. Арест также продлен фигурантке дела Наталье Кожановой, передает «Интерфакс».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября», - огласила решение судья Елена Ленская.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл».