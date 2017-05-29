Адвокат экс-главы Марий Эл: Арестовано имущество Маркелова на миллиард рублей

Мосгорсуд подтвердил законность ареста 23 объектов недвижимости экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки в 235 млн руб. Как сообщает ТАСС, суд отклонил апелляцию защиты бывшего чиновника. Его адвокат Сергей Севрук заявил в суде, что арестованное имущество в совокупности стоит более 1 млрд руб., тогда как сумма предполагаемого ущерба в четыре раз ниже. «Защита не видит основания для наложения ареста на 23 объекта имущества, оформленного в том числе на мачеху Маркелова», - сказал он.

О задержании Маркелова стало известно 13 апреля, через неделю после его отставки с поста главы республики по собственному желанию. По версии следствия, Маркелов получил от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Бывший чиновник и предполагаемая посредница своей вины не признают. В суде Маркелов заявлял, что эта сумма была стоимостью покупки Кривашом его сельскохозяйственного предприятия АО «Тепличное».