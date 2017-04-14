Директор телекомпании Марий Эл Кожанова арестована по делу Маркелова

Басманный суд Москвы арестовал фигурантку коррупционного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова - директора ООО «Телекомпания 12 регион» Наталью Кожанову, обвиняемую в посредничестве во взяточничестве.

Кожановой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 29.1 УК России (посредничество во взяточничестве). Свою вину она не признает.

В отношении Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взятки на сумму более 235 млн руб. По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Наталью Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн руб. за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.