«Единая Россия» приостановила членство экс-главы Марий Эл Маркелова

Президиум Марийского регионального отделения партии «Единая Россия» на заседании в пятницу решил приостановить членство в партии экс-главы республики Леонида Маркелова.

«Членство приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Маркелова. Приостановка будет действовать до результатов рассмотрения уголовного дела», - сообщил собеседник «Интерфакса».

В региональном отделении добавили, что другие фигуранты дела - Николай Криваш и Наталия Кожанова не являются членами партии. В то же время согласно информации сайта Госсобрания республики Марий Эл Криваш является депутатом шестого созыва, членом фракции «Единая Россия».

В понедельник также стало известно, что следствие предъявило обвинение в получении взятки Маркелову (часть 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)).

Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику и подавший в отставку по собственному желанию ровно неделю назад, задержан в четверг по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Он категорически не признает вину и отвергает все обвинения.