Экс-глава Марий Эл категорически не признает вину в получении взятки

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов не признает вину в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката другого фигуранта уголовного дела Игоря Трунова.

«Маркелов категорически не признает вину в получении взятки и отвергает все обвинения», - заявил он.

По его словам, на данный момент Маркелов находится в республике и будет доставлен в Москву ночью. 14 апреля следователь собирается выйти с ходатайством в Басманный суд об избрании в отношении Маркелова меры пресечения.

Уголовное дело в отношении Маркелова, а также учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша и главы местного телеканала «Регион 12» Натальи Кожановой возбуждено по трем статьям УК: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

Следствие считает, что Маркелов в должности главы республики «получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн руб. за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».

6 апреля президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Марий Эл Леонида Маркелова по его просьбе.