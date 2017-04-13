Задержан бывший глава Марий Эл Маркелов

Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой адвоката другого фигуранта дела, предпринимателя Николая Кривашина, Игоря Трунова. По его словам, следствие проводит обыски в московской квартире дочери Маркелова и в доме его жены.

«По делу проходят трое: Маркелов, который задержан, а также взяткодатели – предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова», – сказал адвокат.

Ранее президент России Владимир Путин предложил председателю Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить Марий Эл до выборов. Президент заявил, что Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы».