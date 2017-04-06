Путин принял отставку Маркелова и назначил врио главы Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил заместителю полпреда в Приволжском федеральном округе Александру Евстифееву возглавить Марий Эл до выборов главы республики в сентябре этого года. Об этом сообщается на сайте Кремля. Президент отметил, что нынешний глава республики Леонид Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы».

«Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?» – спросил президент у Евстифеева.

Евстифеев принял предложение Путина, поблагодарив президента и отметив, что это «высокая честь, большое доверие и огромная ответственность».