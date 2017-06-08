Юнкер пригрозил Чехии санкциями из-за отказа принимать беженцев

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер надеется, что власти Чехии пересмотрят свою позицию и согласятся принять беженцев по квотам ЕС. В противном случае в отношении Чехии Еврокомиссия может ввести санкции.

Ранее правительство Чехии заявило, что не будет больше принимать мигрантов несмотря на угрозу штрафа. Чехия из отведенной ей квоты в 1600 человек приняла лишь 12 человек и отказалась от приема следующих.

Юнкер также заявил, что чехи - европейская нация и «должна оставаться европейской и в вопросах миграции».

«Я искренне надеюсь, что, как и во многих других случаях, европейские соображения и ценности возобладают и чешское правительство пересмотрит свой курс, чтобы нам не нужно было применять законные процедуры по предотвращению нарушений, что мы сделаем, если ничего не изменится», — сказал Юнкер.