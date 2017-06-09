Американские эксперты передали семье Чуркина результаты медэкспертизы

США передали семье постпреда России при ООН Виталия Чуркина результаты медэкспертизы. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — сказала Захарова.

Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке. С 8 апреля 2006 г. он занимал пост постоянного представителя России при ООН, был представителем России в СБ ООН. Похоронен 24 февраля в Москве.