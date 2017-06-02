В Совфеде одобрили кандидатуру Небензи на должность постпреда России при ООН

Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру заместителя министра иностранных дел Василия Небензи на должность постоянного представителя России при ООН. «Да, этот этап пройден», — сказал заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов агентству ТАСС. Теперь кандидатуру Небензи должен утвердить президент России.

Напомним, должность постпреда России при ООН пустует после смерти чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина в феврале этого года. Он скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке.

Василий Небензя родился в 1962 г., владеет английским и испанским языками. Возглавлял департамент МИДа по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, был старшим советником в постпредстве России при ООН, заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.