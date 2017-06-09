Дело о покушении на Кадырова поступило в гудермесский суд

Уголовное дело о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова поступило в городской суд Гудермеса. Как сообщили ТАСС в приемной суда, суд дело изучает, дата предварительных слушаний еще не назначена, комментариев по материалам дела у суда нет.

Судить по этому делу будут трех жителей Чечни, все трое признают свою вину, так что дело будет рассмотрено в особом порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванные СМИ. Организатором покушения следствие считает офицера батальона «Восток» Ису Ямадаева, в марте он был объявлен в федеральный розыск.

30 января 2017 г. «Новая газета» сообщила, что в Чечне расследуется попытка покушения на Кадырова, которое готовилось весной 2016 г. в Ножай-Юртовском районе. В марте помощник главы Чечни по силовому блоку, замруководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов подтвердил РБК, что в прошлом году была неудачная попытка покушения. По словам Мартынова, готовить покушение, вероятнее всего, мог «кто-то из тех, кто 10-20 лет назад уехал за границу и сейчас проживает на Западе».

Информация о раскрытом заговоре тщательно скрывалась, писала «Новая газета». 16 сентября Кадыров признал, что «были несерьезные моменты», которые вовремя предотвратили сотрудники служб безопасности. Расследование на тот момент продолжалось, организатором покушения в итоге был признан Иса Ямадаев, сообщает издание. Уголовное дело было возбуждено в январе 4-м отделом по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Чечни. Подозреваемых сотнями начали задерживать в мае, в том числе в населенных пунктах Ножай-Юртовского, Курчалоевского, Гудермесского и других районов республики, писала газета, все задержанные были выходцами из тейпа Беной, к которому принадлежит сам глава Чечни, среди задержанных был двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова – Валид Яхиханов. В резиденции Кадырова в Беное было заложено мощное взрывное устройство, которое обнаружило следствие, а у подозреваемых участников заговора изъяли новейшее стрелковое оружие, гранатометы, взрывчатку.