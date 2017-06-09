ТАСС сообщил об эвакуации из ТЦ «Европейский» из-за пожара у Киевского вокзала

На площади Киевского вокзала в Москве случился пожар, в 13.45 он был локализован, сообщил агентству «Москва» сотрудник пресс-службы городского управления МЧС. Информации о пострадавших у него нет. Из-за плотного задымления из ближайшего торгового центра «Европейский» были эвакуированы около 3500 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.

На площади горели складские помещения на площади 100 кв. м. На месте работали 24 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава. К тушению был привлечен пожарный поезд РЖД.