Захвативший заложников в Ньюкасле мужчина задержан

Полиция сообщила о задержании мужчины, который удерживал заложников в британском Ньюкасле. «Мужчина арестован и находится под стражей», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Дороги в районе происшествия и ближайшее метро Byker пока остаются закрытыми, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что все заложники освобождены, в здании оставался только захватчик, с ним вели переговоры. Никто из заложников не пострадал. «Мы подтверждаем, что информации или сведений о том, что этот инцидент является терактом, нет», — добавили в полиции.

Сегодня мужчина, вооруженный ножом, захватил заложников в центре по трудоустройству в Ньюкасле на северо-востоке Англии. Захват заложников оценивается как частный инцидент, потому что мужчину знают в центре по трудоустройству.