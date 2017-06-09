Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в британском Ньюкасле

Мужчина, вооруженный ножом, захватил заложников в центре по трудоустройству в Ньюкасле на северо-востоке Англии, сообщает BBC со ссылкой на полицию. Мужчина вошел в здание на Клиффорд-стрит около 8.00 по местному времени (10.00 мск). В заложниках находятся несколько сотрудников центра по трудоустройству, о пострадавших и погибших не сообщалось.

По данным газеты Mirror, в здании удерживаются пять человек. Очевидцы рассказали изданию, что у мужчины, вошедшего в здание, было что-то привязано районе груди.

Местная полиция сообщила в Twitter, что дороги в районе происшествия перекрыты, ближайшая станция метро Byker эвакуирована и закрыта. Полиция ведет с захватчиком переговоры.

На данном этапе полиция не рассматривает происшедшее как теракт. Захват заложников оценивается как частный инцидент, потому что мужчину знают в центре по трудоустройству. «На данный момент нет никакой информации или сведений, чтобы считать это террористическим актом», — заявили в полиции.