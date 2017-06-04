В Британии произошел третий теракт за последние три месяца
- Дарья Коржова
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Жертвами теракта в Лондоне, по последним данным, стали семь человек, еще около 50 доставлены в больницы, сообщает британская Национальная служба здравоохранения. «Мы доставили 48 пациентов в пять госпиталей Лондона. Некоторым пострадавшим с легкими ранениями врачи оказали помощь на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил «РИА Новости» представитель дипломатической миссии. «По данным полиции Лондона, среди пострадавших россиян нет, до настоящего времени к нам никто не обращался», — сказал собеседник агентства. Среди пострадавших есть граждане Франции.
Вечером в субботу (по местному времени) фургон белого цвета на большой скорости выехал на тротуар на Лондонском мосту. Из него вышли люди, вооруженные охотничьими ножами, и напали на прохожих. На неизвестных были надеты пояса смертников, позже выяснилось, что это муляжи. Похожие нападения произошли рядом с рынком Боро и в районе Воксхолл. Позже полиция признала произошедшее на мосту и рядом с рынком терактами, инцидент в районе Воксхолл с ними не связан.
Как сообщил шеф отдела лондонской полиции по борьбе с терроризмом Марк Роули, все нападавшие были ликвидированы. «Мы считаем, что в теракте принимали участие три человека», — сказал он. В СМИ сообщали о пятерых неизвестных. Полиция проведет следственные действия, чтобы убедиться, что ликвидированы все нападавшие. О личностях террористов пока ничего не сообщается.
Напомним, 22 мая в британском Манчестере произошел взрыв на концерте Арианы Гранде, жертвами которого стали 22 человека. В Великобритании объявлен «критический» уровень террористической опасности, который предполагает неизбежность новых атак. Позже уровень был снижен до «серьезного», что означает высокую вероятность новых терактов.
Еще один теракт произошел в Лондоне 22 марта. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. В результате погибли пять человек, десятки получили ранения.