В Британии произошел третий теракт за последние три месяца

Семь человек погибли, около 50 доставлены в больницы, россиян среди пострадавших нет

Полиция признала произошедшее на мосту и рядом с рынком терактами Hannah Mckay / Reuters

Жертвами теракта в Лондоне, по последним данным, стали семь человек, еще около 50 доставлены в больницы, сообщает британская Национальная служба здравоохранения. «Мы доставили 48 пациентов в пять госпиталей Лондона. Некоторым пострадавшим с легкими ранениями врачи оказали помощь на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил «РИА Новости» представитель дипломатической миссии. «По данным полиции Лондона, среди пострадавших россиян нет, до настоящего времени к нам никто не обращался», — сказал собеседник агентства. Среди пострадавших есть граждане Франции.

Neil Hall / Reuters Фургон белого цвета на большой скорости выехал на тротуар на Лондонском мосту. Из него вышли люди, вооруженные охотничьими ножами, и напали на прохожих. На фото: эвакуация людей 1/9 Hannah Mckay / Reuters Похожие нападения произошли рядом с рынком Боро и в районе Воксхолл. Позже полиция признала произошедшее на мосту и рядом с рынком терактами, инцидент в районе Воксхолл с ними не связан 2/9 Gabriele Sciotto via AP Двое террористов были застрелены полицией при попытке ворваться в заполненный посетителями бар. На неизвестных были надеты пояса смертников, позже выяснилось, что это муляжи. На фото: один из подозреваемых в нападении 3/9 Hannah Mckay / Reuters Жертвами теракта в Лондоне (на 10.05 мск) стали шесть человек, еще 48 доставлены в больницы, сообщает британская национальная служба здравоохранения 4/9 Neil Hall / Retuers Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил «РИА Новости» представитель дипломатической миссии 5/9 Hannah Mckay / Reuters К 7.30 мск все нападавшие были ликвидированы, об этом сообщил шеф отдела лондонской полиции по борьбе с терроризмом Марк Роули. «Мы считаем, что в теракте принимали участие три человека», — сказал он. СМИ сообщали о пятерых неизвестных 6/9 Neil Hall / Reuters Официальные представители ряда стран уже выразили соболезнования в связи с гибелью людей, а также заявили о поддержке властей Великобритании 7/9 Hannah Mckay / Reuters Мэр Лондона Садик Хан заявил, что уровень террористической угрозы остается «серьезным» - на уровне, предшествующем «критическому» 8/9 Dylan Martinez / Reuters Консервативная партия Великобритании объявила о приостановке избирательной кампании в связи с последними атаками, говорится в заявлении представителя премьера страны, лидера тори Терезы Мэй. Парламентские выборы запланированы на 8 июня 9/9

Вечером в субботу (по местному времени) фургон белого цвета на большой скорости выехал на тротуар на Лондонском мосту. Из него вышли люди, вооруженные охотничьими ножами, и напали на прохожих. На неизвестных были надеты пояса смертников, позже выяснилось, что это муляжи. Похожие нападения произошли рядом с рынком Боро и в районе Воксхолл. Позже полиция признала произошедшее на мосту и рядом с рынком терактами, инцидент в районе Воксхолл с ними не связан.

Как сообщил шеф отдела лондонской полиции по борьбе с терроризмом Марк Роули, все нападавшие были ликвидированы. «Мы считаем, что в теракте принимали участие три человека», — сказал он. В СМИ сообщали о пятерых неизвестных. Полиция проведет следственные действия, чтобы убедиться, что ликвидированы все нападавшие. О личностях террористов пока ничего не сообщается.

Напомним, 22 мая в британском Манчестере произошел взрыв на концерте Арианы Гранде, жертвами которого стали 22 человека. В Великобритании объявлен «критический» уровень террористической опасности, который предполагает неизбежность новых атак. Позже уровень был снижен до «серьезного», что означает высокую вероятность новых терактов.

Еще один теракт произошел в Лондоне 22 марта. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. В результате погибли пять человек, десятки получили ранения.