Тереза Мэй сообщила о предотвращении пяти терактов в Британии с 22 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что с 22 марта, когда произошел теракт у здания британского парламента, полиция предотвратила в стране пять атак. Она считает, что в связи изменением характера угроз нужно проверить антитеррористическую стратегию служб безопасности.

«Поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в интернете, стратегия должна поспевать», — сказала Мэй. По словам премьера, пересмотреть стратегию необходимо, чтобы убедиться, что «у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны».

При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом. Кроме того, Мэй заявила о необходимости «работы с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Вечером в субботу в Лондоне произошел двойной теракт, жертвами которого стали семь человек, еще около 50 пострадали. О личностях террористов ничего не сообщается, никто пока не взял на себя ответственность за случившееся. Это третий теракт в Британии за последние три месяца.