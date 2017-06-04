После теракта в Лондоне задержаны 12 человек

Полиция Лондона задержала 12 человек после двойного теракта в британской столице. Об этом говорится на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в районе Баркинг на востоке Лондона проводится спецоперация.

«Офицеры из антитеррористического подразделения этим утром, в воскресенье, 4 июня, задержали 12 человек в Баркинге на востоке Лондона в связи со вчерашним инцидентом на Лондонском мосту и площади у рынка Боро. Обыски в некоторых организациях в Баркинге продолжаются», — говорится в сообщении.

Жертвами теракта, по последним данным, стали семь человек, еще около 50 получили ранения. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.