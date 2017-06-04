Число жертв теракта в Лондоне выросло до семи

По последним данным, жертвами теракта в Лондоне стали семь человек, передает Reuters. Ранее сообщалось о шести погибших и 48 раненых, россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет.

Вечером в субботу (по местному времени) белый фургон выехал на тротуар Лондонского моста, из него вышли вооруженные люди и напали на прохожих с охотничьими ножами. Аналогичное нападение было совершено еще в одном районе города. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

Трое нападавших были ликвидированы, об их личностях пока ничего не сообщается. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.