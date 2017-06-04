Путин выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в телеграмме. Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В субботу вечером (по местному времени) белый фургон выехал на тротуар Лондонского моста, из него вышли люди с охотничьими ножами и напали на прохожих. Террористы были ликвидированы.