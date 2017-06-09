Комитет Госдумы не одобрил запрет на использование соцсетей детьми младше 14 лет

Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект депутата Виталия Милонова, предусматривающий запрет на пользование социальными сетями детям младше 14 лет.

«Исходя из мнения правового управления Госдумы и учитывая негативный общественный резонанс, а также довольно резкую критику как со стороны экспертов, так и со стороны однопартийцев самого Виталия Милонова, можно надеяться на то, что автор законопроекта повременит с его повторным внесением и проведет широкие консультации с профессиональным сообществом, после чего определится, нужна ли вообще такая инициатива», – заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Кроме того, в комитете отметили, что «сфера интернета коренным образом отличается от традиционной сферы интересов Виталия Милонова и требует учета социальной роли и темпа развития новых технологий».