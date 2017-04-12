Министр связи назвал малореализуемой идею запретить детям доступ к соцсетям

Министр связи Николай Никифоров прокомментировал идею запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. «Я считаю, что она малореализуема на практике. Нормы, которые содержатся в законопроектах, должны быть реализуемыми, простыми, понятными в исполнении», – отметил руководитель ведомства. При этом Никифоров добавил, что «понимает и разделяет» озабоченность родителей безопасностью детей в интернете.

В понедельник, 10 апреля, в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий использовать социальные сети для организации несанкционированных митингов, а также пользоваться соцсетями лицам моложе 14 лет. Автором инициативы стал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.