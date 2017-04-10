В Кремле скептически отнеслись к идее запрета детям пользоваться соцсетями

В Кремле считают малореалистичными идеи, которые, по сообщениям СМИ, содержатся в законопроекте, запрещающем детям до 14 лет пользоваться соцсетями.

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник, 10 апреля, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий использовать социальные сети для организации несанкционированных митингов, а также пользоваться соцсетями лицам моложе 14 лет. Автором инициативы стал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

В пояснительной записке он отмечает, что проект закона разработан в целях урегулирования отношений в сфере пользования соцсетями. Милонов предложил регистрацию в социальных сетях с помощью документа, удостоверяющего личность. Регистрация физического лица под псевдонимом, как и наличие нескольких страниц в одной соцсети, не допускается, и регистрация осуществляется только при достижении лицом возраста 14 лет, говорится в документе.