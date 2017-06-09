При пожаре на складе Киевского вокзала в Москве погибли два человека

Тела двух погибших найдены после тушения пожара в складском помещении на Киевском вокзале, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала обнаружены два человека без признаков жизни», - сообщили в ведомстве.

Пожар возник днем в пятницу в двухэтажном складском помещении по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 7. По данным МЧС, площадь пожара составила 100 кв. м.