Песков переадресовал мэрии вопрос о переносе акции Навального на Тверскую

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с переносом антикоррупционной акции Алексея Навального с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу — это вопрос столичной мэрии. Об этом он сказал телеканалу «Дождь». Песков добавил, что «важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий».

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованная акция на проспекте Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на акцию на Тверской улице. Акция на Тверской не согласована.

Перенос акции Навальный объяснил тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей. «Давление совершенно прямое с таким даже куражом наглым: на этом митинге не будет ничего, кроме разрешения. Все последние дни у нас одна схема. Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию», – написал Навальный у себя на сайте. В понедельник Тверская перекрыта из-за проведения фестиваля «Времена и эпохи».