МВД предупредило о возможных провокациях на акции оппозиции 12 июня

В столичном управлении Министерства внутренних дел России предупредили о возможных провокациях на согласованной акции оппозиции, которая запланирована на 12 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД.

«В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т. д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по г. Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона», — говорится в сообщении.

Полиция обещает «жестко реагировать на правонарушения». В МВД напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности на акции возлагается законом и на ее организаторов.