Мэрия Москвы потребовала провести митинг 12 июня без звуковой аппаратуры – оппозиция

Мэрия Москвы потребовала провести согласованный на 12 июня митинг против коррупции без звуковой аппаратуры и экранов, однако он пройдет «так, как положено, в соответствии с законом», заявил сегодня в Twitter член центрального совета оппозиционной Партии прогресса Леонид Волков.

«Мэрия на очередном совещания устроила истерику, потребовав провести митинг без экранов (?) и звуковой аппаратуры (!?) <...> Нам плевать, естественно, на любые незаконные требования такого рода», - заявил Волков. Он призвал собираться «в Москве в 14.00 в День России 12 июня на проспекте Сахарова (вход от вокзалов) на антикоррупционный митинг под российскими флагами».

Сегодня власти Москвы подтвердили, что акция оппозиции против коррупции согласована, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Заявители, по его словам, согласились перенести акцию с центральных улиц на проспект Академика Сахарова и провести ее с 13.30 до 16.00 12 июня.

29 мая Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального передал в правительство Москвы уведомление о проведении 12 июня шествия по Тверской улице и митинга на Охотном Ряду численностью до 15 000 человек. Мэрия в ответ предложила организаторам перенести акцию на проспект Сахарова либо на юго-восток города, поскольку 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд запланировано проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, а кроме того, на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская проводятся дорожно-ремонтные работы.