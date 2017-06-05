Организаторы митинга 12 июня сообщили, что договорились с московской мэрией о деталях акции

Организаторы антикоррупционного митинга 12 июня договорились со столичными властями о проведении мероприятия на проспекте Сахарова. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

«Мы долго переговаривались и согласовали, что мы сцену передвинем в сторону Садового кольца. Они нам сегодня устно сказали, что согласны на это, и, соответственно, мы направили им уведомление о том, что согласны на сцену в этом месте», – сказал он. По словам Рубанова, организаторы ожидают от департамента региональной безопасности Москвы письменного подтверждения согласования акции.

Изначально организаторы планировали провести акцию на улицах Тверская и Охотный Ряд. Власти города не согласились на это место проведения и предложили провести митинг на проспекте Сахарова или юго-востоке Москвы.