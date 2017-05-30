Алексей Навальный обещает вывести на протестную акцию 212 городов

Если Тверскую не согласуют, то они согласятся на бульвары или другое место в пределах центра Москвы, говорит Жданов Александра Зотова / Ведомости

Алексей Навальный уведомил мэрию Москвы о проведении 12 июня антикоррупционной акции: заявка подана на проведение шествия по Тверской улице и митинга напротив здания Госдумы. Цель акции, как указано в уведомлении, – выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции среди должностных лиц и создания «атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции». Заявлено участие до 15 000 человек. По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, на всякий случай они подали два заявления: одно – от Навального, второе – от директора ФБК Романа Рубанова. Если Тверскую не согласуют, то они согласятся на бульвары или другое место в пределах центра Москвы, говорит Жданов.

Как написал Навальный на своем сайте, 26 марта показало, что «у нас без денег и на «несанкционированные» акции выходит людей больше, чем власти собирают путем принудительного сгона бюджетников». 26 марта шествие в Москве не было согласовано, полиция задержала более 1000 человек. Одновременно акции прошли в 84 городах России. Сейчас, по словам Навального, акции запланированы в 212 городах, заявки уже подаются.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников подтвердил «Ведомостям», что заявка получена: «12 июня на Тверской будет проходить фестиваль «Времена эпохи», он был запланирован еще год назад и идет 12 дней. Но заявка на шествие поступила, будем рассматривать, про варианты пока не готов комментировать». В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 1 июня по 12 июля в связи с проведением футбольного Кубка конфедераций проведение митингов и шествий в соответствии с указом президента будет возможно лишь по согласованию с МВД и ФСБ.

Тревожность вокруг акции Навального высокая, но можно ведь сделать вывод, что московские протесты достигли пика в мае и теперь пойдут на спад, рассуждает политолог Михаил Виноградов: «Однозначных сигналов, согласуют ли митинг, пока нет. Есть лишь стремление не демобилизовать полицейскую систему и показать, что при необходимости она будет действовать жестко». При этом действия власти достаточно разноречивы, считает эксперт: «Есть попытки запугивания, есть своего рода троллинг молодежи – вроде предложения запретить им участвовать в митингах. Это способствует выстраиванию барьера в общении с молодежью и вызывает раздражение у ее политизированной части».