В Иркутске согласовали антикоррупционный митинг 12 июня

Координатор иркутского предвыборного штаба Алексея Навального Сергей Беспалов сообщил, что местные власти согласовали антикоррупционный митинг 12 июня. По его словам, акция пройдет на площади Труда возле городского цирка.

«Мы подали в мэрию несколько заявок на разные площадки в Иркутске, согласовали именно эту. Митинг пройдет 12 июня с 14.00 по 16.00 по местному времени. Согласовано участие 1000 человек», – сказал он.

Ранее Алексей Навальный уведомил мэрию Москвы о проведении 12 июня антикоррупционной акции. Ее цель, как указано в уведомлении, – выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции среди должностных лиц и создание «атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции». Московские власти не согласовали предложенный Навальным и его сторонником маршрут по Тверской улице и Охотному Ряду. Вместо этого мэрия предложила перенести акцию на проспект Сахарова или на юго-восток города.