Мэрия Москвы отказала Навальному в проведении шествия 12 июня

Мэрия Москвы не согласовала шествие 12 июня по Тверской улице, вместо этого власти города предложили Алексею Навальному перенести акцию на проспект Сахарова или на юго-восток города.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников рассказал, что ведомство рассмотрело два идентичных уведомления о проведении акции на улицах Тверская и Охотный Ряд. Заявления были поданы Навальным и директором ФБК Романом Рубановым.

«Мы предложили организаторам два альтернативных варианта – либо шествие и митинг по улице Перерва с последующим митингом у памятника "Солдату Отечества" на пересечении с Люблинской улицей, либо шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова», - сказал он. Черников объяснил, что 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России, а на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская ремонтируют дорогу.

Черников подчеркнул, что самому Навальному отказали в проведении шествия, так как по закону организатором акции не может быть человек, привлекавшийся к административной ответственности за определенные правонарушения.

В марте 2017 г. оппозиционер привлекался к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а также организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

В уведомлении Навального об антикоррупционной акции 12 июня заявлено участие до 15 000 человек. По словам юриста ФБК Ивана Жданова, организаторы согласятся на бульвары или другое место в пределах центра Москвы, если Тверскую не согласуют.