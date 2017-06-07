Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 12 июня на проспекте Сахарова

Власти Москвы согласовали акцию оппозиции против коррупции, запланированную в День России 12 июня на проспекте Академика Сахарова, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Он уточнил, что заявители согласились перенести акцию с центральных улиц на проспект Академика Сахарова и провести ее с 13.30 до 16.00 12 июня.

Как сообщалось, 29 мая Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального передал в правительство Москвы уведомление о проведении 12 июня шествия по Тверской улице и митинга на Охотном Ряду численностью до 15 000 человек.

Мэрия в ответ предложила организаторам перенести акцию на проспект Сахарова либо на юго-восток города, поскольку 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд запланировано проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, а кроме того, на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская проводятся дорожно-ремонтные работы.