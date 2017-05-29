Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга 12 июня в центре Москвы

Алексей Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга в центре Москвы 12 июня. Он сообщил на своем сайте, что сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении антикоррупционных акций. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила «Интерфаксу», что заявителем мероприятия является сам Навальный.

Копию заявки он опубликовал на сайте. Маршрут шествия – от площади Тверская Застава, по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный Ряд. Митинг планируется провести на улице Охотный Ряд напротив дома 2. Время начала мероприятия, согласно заявке, 12 июня в 14.00

Предполагаемое время начала мероприятия – 14.00 12 июня, количество участников – до 15 000 человек. Цель мероприятия – «Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении», говорится в заявке.

Заявки на митинги 12 июня были поданы и в других российских городах, отметил Навальный.