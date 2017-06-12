Московская мэрия разрешила гулять по Тверской без политических плакатов и лозунгов

Если сторонники Алексея Навального не будут приносить с собой плакаты и выкрикивать лозунги на Тверской улице, у них не будет проблем с полицией. Так начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников прокомментировал предстоящий антикоррупционный митинг сторонников Навального, который был перенесен с проспекта Сахарова на Тверскую улицу.

«Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять «особые» чувства, полиция может их заметить», – сказал Черников в эфире «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что горожанин с плакатом политического содержания или участник митинга, выкрикивающий лозунги, – «100% потенциальный клиент полицейских». «Пожалуйста, ведите себя соответственно, адекватно, и никаких претензий никто к вам предъявлять не будет», — добавил Черников.

Директор ФСБ Александр Бортников в разговре с телеканалом «Дождь» назвал провокацией решение перенести антикоррупционную акцию с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу. Бортников заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут реагировать «в соответствии с законом». Об этом же сообщил и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.