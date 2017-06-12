В Москве начали задерживать участников акции против коррупции

По данным «ОВД-Инфо», на проспекте Академика Сахарова в Москве задержали трех участников акции против коррупции — Ивана Морозова, Дмитрия Павлова и Михаила Комракова. Об этом изданию сообщили очевидцы по горячей линии. Активистов задержали во время раздачи листовок у металлических рамок на подходе к месту митинга.

Также сообщается о задержании двоих несовершеннолетних у станции метро «Пушкинская». «Лентач» в Twitter опубликовал видео, на котором видно, что на Тверской задержаны трое несовершеннолетних.

О задержаниях шести человек у «Пушкинской» сообщает и корреспондент РБК. Всего было задержано шесть человек, двое задержанных были с плакатами (на одном из плакатов было написано: «Россия против коррупции»).

Сегодня на проспекте Сахарова должна была пройти согласованная акция против коррупции, организованная Алексеем Навальным. Однако накануне политик перенес акцию на Тверскую улицу. Акция на Тверской не согласована.

Во многих крупных городах России также проходят акции против коррупции, в некоторых они были не согласованы. СМИ сообщают о задержании в регионах как минимум 30 человек.