Навального задержали в подъезде его дома

Оппозиционера Алексея Навального задержали в подъезде дома в Москве, сообщила его супруга Юлия. «Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», – написала она в Twitter-аккаунте Алексея Навального. Также в микроблоге опубликована фотография полицейских автомобилей у подъезда политика.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией отключили электричество.

Вчера вечером Навальный заявил, что 12 июня вместо согласованного митинга на проспекте Сахарова проведет акцию на Тверской улице. Причиной этого, по его словам, стал отказ московских подрядчиков, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, заключать договоры с ФБК.

Сегодня в мэрии Москвы заявили, что если сторонники оппозиционера не будут приносить с собой плакаты и выкрикивать лозунги на Тверской улице, у них не будет проблем с полицией. «Если они будут проявлять «особые» чувства, полиция может их заметить», – заявил начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников в эфире «Эхо Москвы».