На Тверской установили баррикады
Кульминация фестиваля «Времена и эпохи» пришлась на празднование Дня России
Заключительные дни фестиваля исторических реконструкций «Времена и эпохи» проходят в столице в разгар празднования Дня России
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Организаторы фестиваля «Времена и эпохи» призвали не превращать праздник на Тверской в политическую акцию, сообщает "РИА Новости"
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Несколько центральных улиц Москвы сделали пешеходными, чтобы гости смогли с комфортом посетить праздничные площадки фестиваля
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В этом году «Времена и эпохи» занимают сразу 30 городских и парковых площадок, на которых задействовано 6000 реконструкторов, указано на сайте мэра Москвы
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В День России на Тверской улице в Москве разместили 17 тематических зон фестиваля «Времена и Эпохи», пишет "РИА Новости"
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Гости праздника смогут увидеть самолет «Илья Муромец» и другие самолёты
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На фестивале готовят блюда из специального «исторического» меню, подготовленного прославленными столичными рестораторами. Какие-то угощения можно попробовать бесплатно, другие продаются за небольшую плату - от 50 до 350 руб., пишет ТАСС
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Традиционная полевая кухня с тушенкой и гречкой – на площадке «Великая Отечественная война» на Тверской улице
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В Москву на фестиваль приехали более тысячи иностранных гостей из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии, сообщает ТАСС
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Программа «Дня истории» составлена таким образом, что принять участие в интерактивных развлечениях смогут даже самые юные посетители, сообщает ТАСС
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Многие реконструкторы давно увлекаются историей и привезли с собой костюмы, предметы быта и, самое главное, знания о том, как на самом деле происходили события в той или иной эпохе, сообщает ТАСС
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Мероприятие готовилось более полугода. Организаторы фестиваля ожидают «десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг», говорится в заявлении
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Праздник «День истории России» пройдет на Тверской с 12 до 22 часов на участке от Пушкинской площади до Манежной, а также на Охотном ряду
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