В Петербурге начались задержания участников антикоррупционного митинга

В Санкт-Петербурге начинаются задержания участников митинга против коррупции на Марсовом поле. Людей сажают в микроавтобусы, некоторые из них кричат «отпустите меня!», сообщает корреспондент «Ведомостей» из Петербурга. В основном, участники акции ведут себя очень спокойно. Участников непрерывно выводят из центра и уводят в автобусы. Задержанных несколько десятков человек. У участников почти нет плакатов.

Один из участников раздавал листовки с информацией в помощь задержанным, сотрудники ОМОНа силой затащили его в автобус. Пришедших на митинг, в том числе и пожилых людей, сажают в МАЗы. Всего отъехало как минимум восемь автобусов.

На акции был задержан журналист «Коммерсанта»: он показывал пресс–карту, но на неё не обращали внимания. Девушка, которая требовала его отпустить, также была задержана, передает корреспондент «Ведомостей».

ОМОН забрал у протестующих большую надувную утку.

Как сообщает портал «Бумага», сотрудники ОМОНа окружают протестующих, тех, кто оказываются в кольце, задерживают. По оценке издания, всего было задержано порядка 100 человек.

«Фонтанка» передает, что на Марсовом поле был задержан мужчина с плакатом: «Володя! Мы устали от тебя». Он простоял с плакатам пару минут, после чего его увели трое сотрудников правоохранительных органов.

В Петербурге, как и во многих других городах России, проходит антикоррупционный митинг. Заявки на их проведение были поданы в 170 городах, всего же в акции участвуют 145 городов.