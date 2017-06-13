В Петербурге возбуждено дело о нападении на полицейского на акции 12 июня

Главное следственное управления СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об ударе кулаком по лицу полицейского на несанкционированной акции в День России, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время следствие устанавливает подозреваемого.

«Из материалов уголовного дела следует, что 12 июня 2017 года около 14.00 на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга, неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра МВД, во время несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге 12 июня были задержаны 500 человек.

В Москве были задержаны 866 человек, сообщает «ОВД-инфо» данные на 4 утра вторника.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о нападении на сотрудника Росгвардии на Тверской улице 12 июня. Подозреваемый задержан. Дело против него возбуждено по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса – о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие планирует предъявить ему обвинение. По предварительным данным, подозреваемый распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который был при исполнении. Омоновец получил ожог глаз, ему оказана необходимая медицинская помощь.