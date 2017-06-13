СКР расследует дело о нападении на сотрудника Росгвардии на Тверской

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о нападении на сотрудника Росгвардии на Тверской улице в ходе несанкционированной акции 12 июня. Подозреваемый задержан. Дело против него возбуждено по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса – о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие планирует предъявить ему обвинение.

По предварительным данным, подозреваемый распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который был при исполнении. Омоновец получил ожог глаз, ему оказана необходимая медицинская помощь.

12 июня в Москве были задержаны 866 человек, сообщает «ОВД-инфо» данные на 4 утра вторника. На тот момент в 11 отделах полиции оставалось не менее 32 задержанных.