Навального арестовали на 30 суток
- Елена Мухаметшина
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Алексей Навальный арестован на 30 суток. Такое решение вынес Симоновский районный суд, который рассматривал административное дело в отношении политика. Ему вменялась ч.8 ст.20.2 – повторное нарушение организации публичного мероприятия.
Адвокаты Навального на суде заявили, что судья согласовывала свои действия с сотрудниками полиции, о чем у них имеется аудиозапись, которую они хотели приобщить. Они заявили об отводе судьи, однако им в этом было отказано. Адвокат Навального Вадим Кобзев на суде заявил, что Навальный не являлся организатором акции, поскольку два и более раза привлекался по административным делам. Соответственно он не может быть организатором публичного мероприятия. Поэтому, по мнению адвоката, в его действиях не было состава инкриминируемого ему правонарушения.
В протоколе об административном правонарушении говорилось, что ранее Навальный совершил правонарушение по ч. 1 ст.20.2 КоАП. Еще один адвокат Навального Константин Терехов заявил, что суду не было представлено ничего кроме фотографий, что люди находились на улицах в центре Москвы. «Сегодня государственный праздник, Тверская улица перекрывалась по инициативе мэрии Москвы, и суд не может прийти к выводу, что действия Алексея Навального привели к тому, что люди туда пришли», - заявил адвокат (цитата по «Медиазоне»).
Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома за полчаса до несанкционированной акции протеста на Тверской улице. Об этом сообщила его жена Юлия Навальная. Столичная полиция сообщила, что Навальный задержан и доставлен в полицию для составления протоколов, причем по сообщению пресс-службы ГУ МВД по Мосвке протокол также планировалось составить по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
В понедельник в Москве и других городах России прошли антикоррупционные акции, которые инициировал Алексей Навальный. В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. Однако в воскресенье Навальный выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу. Он объяснил это решение тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей. По данным «ОВД-Инфо» в Москве на акции был задержан 731 человек.