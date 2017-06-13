Навального арестовали на 30 суток

Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома за полчаса до несанкционированной акции протеста на Тверской улице Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Алексей Навальный арестован на 30 суток. Такое решение вынес Симоновский районный суд, который рассматривал административное дело в отношении политика. Ему вменялась ч.8 ст.20.2 – повторное нарушение организации публичного мероприятия.

Адвокаты Навального на суде заявили, что судья согласовывала свои действия с сотрудниками полиции, о чем у них имеется аудиозапись, которую они хотели приобщить. Они заявили об отводе судьи, однако им в этом было отказано. Адвокат Навального Вадим Кобзев на суде заявил, что Навальный не являлся организатором акции, поскольку два и более раза привлекался по административным делам. Соответственно он не может быть организатором публичного мероприятия. Поэтому, по мнению адвоката, в его действиях не было состава инкриминируемого ему правонарушения.

В протоколе об административном правонарушении говорилось, что ранее Навальный совершил правонарушение по ч. 1 ст.20.2 КоАП. Еще один адвокат Навального Константин Терехов заявил, что суду не было представлено ничего кроме фотографий, что люди находились на улицах в центре Москвы. «Сегодня государственный праздник, Тверская улица перекрывалась по инициативе мэрии Москвы, и суд не может прийти к выводу, что действия Алексея Навального привели к тому, что люди туда пришли», - заявил адвокат (цитата по «Медиазоне»).

Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома за полчаса до несанкционированной акции протеста на Тверской улице. Об этом сообщила его жена Юлия Навальная. Столичная полиция сообщила, что Навальный задержан и доставлен в полицию для составления протоколов, причем по сообщению пресс-службы ГУ МВД по Мосвке протокол также планировалось составить по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В понедельник в Москве и других городах России прошли антикоррупционные акции, которые инициировал Алексей Навальный. В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. Однако в воскресенье Навальный выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу. Он объяснил это решение тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей. По данным «ОВД-Инфо» в Москве на акции был задержан 731 человек.