Демократия
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Россия перенесла срочную политизацию

Алексей Навальный организовал в Москве вторую за три месяца несанкционированную акцию

Он хочет добиться быстрой политизации общества, считают эксперты

В День России по всей стране прошли антикоррупционные митинги. Заявки были поданы в 170 городах, в акции приняли участие 145, минимум в 117 городах протестные мероприятия были согласованы, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По данным «ОВД-инфо» (на 18.45 мск), в Москве задержали 731 человека, в Санкт-Петербурге – от 150 до 300, во всех остальных городах – 200–300 человек. Власти Москвы согласовали митинг на пр-те Сахарова, но в воскресенье вечером Навальный сообщил, что переносит акцию на Тверскую: с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) из-за давления мэрии отказались работать все компании, поставляющие аудио- и видеоаппаратуру для массовых мероприятий. Генпрокуратура предупредила, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на Тверской – прямое нарушение закона.

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