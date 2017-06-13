Песков заявил, что не знает об обращениях Обамы к Путину по поводу хакерских атак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о том, что Барак Обама обращался в прошлом году к главе российского государства Владимиру Путину в связи с якобы хакерскими атаками на избирательную систему Соединенных Штатов.

«Мне об этом ничего не известно, я в первый раз об этом слышу», - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ о том, что Обама в октябре прошлого года связывался с Путиным в связи с якобы полученными США данными о вмешательстве хакеров в предвыборную систему этой страны.